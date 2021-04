Robin Gosens si è confermato tra i migliori giocatori della Serie A: Juventus e Inter hanno messo gli occhi su di lui, ma le sirene tedesche lo attirano

Robin Gosens è stato in grado di confermarsi al top tra gli esterni della Serie A e forse anche europei. Il giocatore dell’Atalanta continua a far registrare numeri pazzeschi, attirando ovviamente su di sé le attenzioni di tanti club. In Italia, ma non solo. Inter e Juventus lo osservano, sarebbe uno dei profili più importanti per i due club, soprattutto per i bianconeri che sugli esterni hanno avuto non poche difficoltà quest’anno. I 10 gol in stagione avrebbero fatto parecchio comodo alla Juve, con un Alex Sandro che sembra al passo d’addio. E l’Inter ha dovuto alternare Darmian, Young e Perisic sulla sinistra.

In scadenza 2022, Gosens sarebbe il colpo perfetto, ma piace a tanti. A confermarlo è stato lo stesso tedesco che in un’intervista all’agenzia DPA ha parlato proprio del futuro e di una possibile offerta del Borussia Dortmund, altra società interessata: “Se mi vedo in un trasferimento al Dortmund? Domanda difficile, ma se ci fosse davvero un’offerta dal Borussia e vogliono che io giochi sulla fascia sinistra il prossimo anno, ci penserei sicuramente. Penso si tratti di una questione di ambizioni e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno”. Poi sulla presenza all’Europeo con la Germania: “Spero di esserci, sarebbe la cosa più bella. Penso di essere vicino a questo momento, mentirei se dicessi di non avere voglia”.