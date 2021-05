Il Napoli viaggia con decisione verso l’arrivo di Sergio Conceicao in panchina come sostituto di Gattuso: il tecnico portoghese e De Laurentiis si incontreranno in settimana

Sono passate pochissime ore da quando il Napoli ha e De Laurentiis hanno salutato Gennaro Gattuso annunciando l’addio definitivo al tecnico calabrese. Il giorno dopo la cocente delusione della mancata qualificazione in Champions League, il club azzurro si avvicina sempre di più al successore. Il nome caldissimo in questo momento è quello di Sergio Conceicao, che come vi abbiamo raccontato in queste ore si incontrerà con la dirigenza del Porto per discutere la sua posizione. E un addio che appare scontato.

In questo contesto si inserisce il Napoli, che ad ora è la squadra più concretamente sull’ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter. Un’accelerata decisiva può arrivare nelle prossime ore. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, questo mercoledì è previsto un incontro tra Conceicao e il presidente De Laurentiis. Un vertice che potrebbe essere propedeutico alla definizione totale dell’accordo tra le parti, per cui non è da escludere affatto l’eventualità che nelle ore immediatamente successive al summit arrivino anche le firme e gli annunci del caso.