Calciomercato Napoli, situazione Conceicao | Le ultime

Il Napoli potrebbe affidare la propria panchina a Sergio Conceicao dal Porto: ecco le ultime di Calciomercato.it

Il Napoli ha detto addio a Gennaro Gattuso ieri sera, dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona che ha fatto sfumare la qualificazione in Champions. Diversi sono i nomi che sta valutando Aurelio De Laurentiis per la panchina. Il Corriere dello Sport ha annunciato che sarà Sergio Conceicao, attualmente al Porto e con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ex calciatore di Parma, Lazio e Inter, potrebbe tornare in Serie A nelle vesti di allenatore.

Stando alle ultime informazioni di Calciomercato.it, in giornata è previsto un incontro tra la dirigenza del Porto per discutere della situazione di Sergio Conceicao. Il Napoli resta una possibilità concreta, e dal Portogallo filtrano conferme sulla disponibilità del tecnico di allenare la squadra di De Laurentiis.