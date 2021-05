Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha scelto | Il tecnico sarà Conceicao

De Laurentiis avrebbe già deciso il prossimo allenatore del Napoli: ad eredeitare la panchina di Gattuso sarà Sergio Conceicao

Dopo aver comunicato che Gattuso non sarà più l’allenatore del Napoli nella serata di ieri, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis avrebbe già scelto il tecnico per la panchina azzurra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’allenatore dei partenopei per la prossima stagione sarebbe Sergio Conceicao, che avrebbe vinto così la concorrenza di tecnici come Allegri e Spalletti, accostati al Napoli nelle ultime settimane.