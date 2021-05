CMIT TV | Classifica senza VAR e Champions League: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con la classifica senza VAR e le ultime sulla crisi della Juventus

Torna un nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG su tutti i canali social di Calciomercato.it, per parlare di tutti i principali temi di giornata. Dalla classifica senza VAR dopo l’ultima giornata di campionato, al calciomercato. Commenteremo la stagione appena terminata ed il mancato accesso del Napoli alla Champions League, con Atalanta, Milan e Juventus dentro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Giorgio Musso in collegamento dalla sede dell’Inter e Ciro Troise. Con noi avremo anche il giornalista Carlo Pellegatti, per commentare la stagione dei rossoneri.