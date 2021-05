Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 38esima giornata. Da Inter e Juventus a Milan, Napoli, Lazio e Roma: la classifica senza Var

Ultimo appuntamento della stagione 2020-21 con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella trentottesima giornata di campionato ci sono stati un paio di episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. In Inter-Udinese, a Volpi era sfuggito il fallo di mano di Eriksen che ha portato al rigore per i friulani. In Bologna-Juventus, invece, Valeri convalida il secondo gol di Morata: non è in fuorigioco. La squadra di Pirlo, senza il Var, sarebbe arrivata seconda dietro a quella di Conte comunque scudettata. In Champions anche Atalanta e Milan, con Napoli e Roma in Europa League, mentre il Sassuolo si sarebbe qualificato per la Conference. Lazio ottava e fuori dalle coppe: i biancocelesti sono la squadra che più ha ‘beneficiato’ dell’utilizzo del Var, che ha portato 7 punti in più. Le più ‘penalizzate’, invece, sono le torinesi: Juventus e Torino hanno ‘perso’ 7 punti.

Serie A, ultima giornata: risultati e classifica senza Var

Cagliari-Genoa 0-1

Crotone-Fiorentina 0-0

Sampdoria-Parma 3-0

Inter-Udinese 5-0

Atalanta-Milan 0-2

Bologna-Juventus 1-3

Napoli-Verona 1-1

Sassuolo-Lazio 2-0

Spezia-Roma 2-2

Torino-Benevento 1-1

CLASSIFICA REALE: Inter punti 91, Milan 79, Atalanta 78, Juventus 78, Napoli 77, Lazio 68, Roma 62, Sassuolo 62, Sampdoria 52, Verona 45, Genoa 42, Bologna 41, Fiorentina 40, Udinese 40, Spezia 39, Cagliari 37, Torino 37, Benevento 33, Crotone 23, Parma 20.

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 90, Juventus 85, Milan 77, Atalanta 76, Napoli 75, Roma 63, Sassuolo 62, Lazio 61, Sampdoria 50, Verona 47, Torino 44, Fiorentina 44, Bologna 43, Genoa 42, Udinese 41, Spezia 40, Cagliari 38, Benevento 27, Crotone 23, Parma 19.