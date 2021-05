La qualificazione in Champions League arrivata in extremis potrebbe non bastare a Pirlo, sul mister l’ombra di Allegri: giovedì l’annuncio









Nonostante la SuperCoppa italiana vinta contro il Napoli, la Coppa Italia arrivata mercoledì contro l’Atalanta e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, non può ancora dormire sonni tranquilli per quanto riguarda il suo futuro sulla panchina dei bianconeri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Secondo quanto rivela il giornalista Paolo Bargiggia in un tweet, al bresciano non basterebbe il raggiungimento della coppa dalle grandi orecchie per tenersi il posto alla guida della ‘Vecchia Signora’, anzi. Il numero uno della Juventus, sempre secondo il giornalista, ha già deciso chi prenderà il suo posto: “Andrea Agnelli vorrebbe chiudere Allegri e annunciarlo giovedì all’assemblea Exor – si legge su Twitter -. Ancora niente di ufficiale ma la direzione è questa se non ci saranno sorprese entro giovedì”.