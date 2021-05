La Juventus ha ottenuto la qualificazione in Champions dopo la vittoria contro il Bologna: arriva un importante annuncio sul futuro di Pirlo

Una vittoria importantissima per la Juventus contro il Bologna. Un risultato schiacciante che ha permesso agli uomini di Pirlo di raggiungere la tanto sperata qualificazione in Champions League e di chiudere nel miglior modo possibile la stagione. L’annata è stata comunque al di sotto delle aspettative e il futuro di Andrea Pirlo rimane in bilico, considerando anche la sua poca esperienza. La società, infatti, vuole ripartire al meglio sin da subito e sonda il terreno alla ricerca di altri possibili profili idonei. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, annuncio bomba sul futuro di Pirlo

Nel frattempo, arriva un clamoroso annuncio sul futuro del tecnico ex Milan. A riferirlo è il giornalista Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’: “Arrivano voci da Torino sull’esonero di Andrea Pirlo. Siamo in attesa di conferme, ma sembrerebbe che gli sia stato già comunicato che non sarà più l’allenatore della Juventus la prossima stagione“.

La società, quindi, pare intenzionata a non proseguire il rapporto con Pirlo. Staremo a vedere, in tal caso, su quale profilo deciderà di tuffarsi la Vecchia Signora e occhio sempre ai ritorni di Zidane e Allegri. Situazione da monitorare.

Emanuele Tavano