Cristiano Ronaldo ieri non è sceso in campo nel match contro il Bologna. Il futuro resta in bilico, ma il pass Champions potrebbe avvicinarlo alla permanenza alla Juventus

La Juventus dilaga a Bologna senza Cristiano Ronaldo e, grazie al contemporaneo passo falso del Napoli col Verona, acciuffa per i capelli una fondamentale qualificazione alla prossima Champions League. Esclusione a sorpresa ieri sera al ‘Dall’Ara’ per il fuoriclasse portoghese, decisione presa di comunque accordo con Pirlo dopo le ultime fatiche tra campionato e la finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, la Champions cambia il futuro di Cristiano Ronaldo: gli scenari sul futuro

Non è solito vedere CR7 in panchina, con la scelta del tecnico bianconero che ha fatto inevitabilmente rumore nonostante il comodo successo dei bianconeri e la conquista del pass Champions. Ronaldo nelle ore successive alla gara di Bologna è tornato a Lisbona per staccare un po’ la spina prima di aggregarsi al gruppo della nazionale lusitana in vista degli Europei, con la sua permanenza in bianconero che resta comunque in bilico. Evidentemente, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, la qualificazione alla massima competizione continentale per club avvicinerebbe l’ex Real Madrid alla conferma con la maglia della ‘Vecchia Signora’, onorando così il suo contratto in scadenza nel giugno 2022.

A questo, inoltre, si aggiungerebbero un altro paio di considerazioni sulla situazione di Ronaldo. Come sottolinea il ‘Corriere della Sera’, non sarà facile per l’asso portoghese trovare un altro club che gli offra lo stesso ingaggio (31 milioni di euro netti all’anno) che percepisce alla Juve, oltre al suo valore a bilancio sui conti del sodalizio presieduto da Andrea Agnelli. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’, per non generare una minusvalenza, dovrebbe infatti incassare almeno 28 milioni dalla cessione di Ronaldo. Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane, ma il pass Champions avvicina CR7 alla permanenza sotto la Mole.