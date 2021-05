Non c’è Cristiano Ronaldo nell’undici titolare che affronterà il Bologna: Pirlo manda il portoghese in panchina

Sorpresa Cristiano Ronaldo a pochi minuti da Bologna-Juventus. Nella formazione titolare consegnata da Pirlo non c’è il portoghese. CR7 si accomoderà in panchina e guarderà i suoi compagni di squadra provare a conquistare i tre punti che serviranno per sperare ancora nella Champions, aspettando quel che accadrà in Napoli-Verona e Atalanta-Milan. Una scelta tecnica fatta in accordo con Pirlo dopo partite dispendiose dal punto di vista fisico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Questo l’undici titolare scelto da Pirlo: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata

I bianconeri per puntare alla Champions League devono vincere contro il Bologna e sperare che uno tra Napoli e Milan non faccia lo stesso. Un pareggio non basterebbe alla squadra di Pirlo anche in caso di ko delle due rivali perché in svantaggio negli scontri diretti con i rossoneri e nella differenza reti con gli azzurri.