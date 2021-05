L’arrivo al Real Madrid di Allegri può sbloccare la cessione di Asensio: la Juventus si prepara ad accoglierlo nel calciomercato estivo

Massimiliano Allegri sembra oramai prossimo a diventare il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico è il sostituto di Zinedine Zidane, reduce dal secondo posto in Liga e l’eliminazione dalla Champions League in semifinale. Con il suo secondo ciclo che volge al termine, ora toccherà all’italiano far ripartire le merengues, scegliendo anche giocatori adatti al suo gioco e alle sue necessità, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma Asensio | Scambio col top club

Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco

Il primo tesserato che potrebbe lasciare Madrid è Marco Asensio, per il quale lo scetticismo da parte dell’ambiente è oramai alto. L’attaccante non ha raggiunto le dieci reti stagionali e la separazione dai blancos è oramai certa. Il favorito principale per l’acquisto di Asensio è il Liverpool di Jurgen Klopp, che quest’estate rischia di perdere uno tra Mohamed Salah o Sadio Mané. Nel frattempo, però, anche la Juventus potrebbe farsi avanti per provare ad acquistare il giocatore, soprattutto nel momento in cui Cristiano Ronaldo dovesse lasciare quest’estate Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’annuncio: “La settimana prossima firma Allegri”

Florentino Perez non lascerà andare il giocatore per meno di 65 milioni di euro, una cifra sicuramente inferiore da quella originariamente richiesta, che si aggirava sui 100 milioni di euro. Il grande problema sarà legato all’ingaggio di Marco Asensio, visti gli 8 milioni a stagione guadagnati al Real Madrid e che Juventus e Liverpool potrebbero avere problemi a pagare. Intanto, però, Allegri riuscirebbe così a fare una sorta di regalo al suo ex club, con il quale, per sua ammissione, è rimasto sempre in ottimi rapporti.