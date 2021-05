Il futuro di Massimiliano Allegri continua ad essere incerto: tra Juventus, Real Madrid e Napoli, spunta l’annuncio a sorpresa

Sta per arrivare il momento della verità per le panchine delle big italiane e non solo. Dalla Juventus al Napoli, passando per Inter e Real Madrid, tutte nei prossimi giorni conosceranno il nome di chi li guiderà il prossimo anno. Tra i candidati in prima fila c’è sicuramente Massimiliano Allegri con il suo agente a Madrid per parlare con il club blanco, come rivelato da Calciomercato.it.

Di lui ha parlato a ‘Kiss Kiss Napoli’ Ciro Venerato, svelando una firma imminente: “Allegri resta la prima scelta del Napoli per il post-Gattuso. Con De Laurentiis c’è già un accordo economico: la proposta in caso di Champions arriverebbe quasi a 4 milioni di euro”.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Milan, per Donnarumma rispunta la Juventus: snodo Champions

Calciomercato, Venerato: “Allegri firmerà la prossima settimana”

Venerato continua: “Allegri avrebbe già rivelato ad un ex direttore sportivo che la prossima settimana firmerà, che sia con il Napoli o con il Real Madrid, club che non ha ancora scelto e che resterebbe la sua priorità”. Occhio anche alla pista Inter: “Non è da escludere – dice Venerato – visto che il futuro di Antonio Conte non è ancora definito”.

Nel caso in cui dovesse sfumare Allegri, per Venerato il nome caldo sarebbe Spalletti: “Ha dato la sua disponibilità ad un trasferimento in azzurro e avrebbe raggiunto un’intesa con De Laurentiis”.