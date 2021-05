Calciomercato Juventus, affare Aouar | Svolta cessione: ecco il prezzo

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere nuovi importanti sviluppi nelle prossime settimane. Occhio alla svolta per il futuro del centrocampista

La Juventus era chiamata a una svolta in campionato nella giornata di ieri per qualificarsi alla prossima Champions League. I bianconeri hanno offerto delle prestazioni convincenti nelle ultime partite che hanno permesso alla ‘Vecchia Signora’ di vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la massima competizione europea. Gli sforzi societari ora potranno concentrarsi totalmente sulla prossima stagione e, in particolare, sul calciomercato.

La panchina di Andrea Pirlo è ancora argomento caldo e che andrà verificato nelle prossime settimane. Occhio agli intrecci che potrebbero verificarsi e al ritorno di Massimiliano Allegri, che non è affatto da scartare, oltre alla pista che porterebbe a Gian Piero Gasperini, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore. Di certo, le giuste valutazioni andranno effettuate anche in ottica ristrutturazione della rosa. Un nome molto interessante dalla Francia potrebbe avvicinarsi ai colori bianconeri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, cambia il prezzo di Aouar: la valutazione

Houssem Aouar rappresenta un talento dalle assolute qualità, che sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia del Lione. Quest’anno ha messo a segno 7 gol e 3 assist e da diverso tempo il suo futuro è accostato a quello delle maggiori big europee, su tutte la Juventus. I bianconeri quest’anno hanno palesato sul campo il bisogno proprio di un calciatore con le sue caratteristiche. Aouar è un centrocampista offensivo completo, capace di gestire al meglio il pallone, svariare su tutto il fronte d’attacco e sfornare improvvisamente gol e assist.

Ora le condizioni potrebbero essere maggiormente favorevoli per l’approdo del francese in Italia. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, il Lione potrebbe chiedere solo 30 milioni di euro per la cessione del suo gioiello. Non pochi, ma sicuramente non i 40-50 che si paventavano negli scorsi mesi. Un colpo che potrebbe dare una svolta alla manovra offensiva della Juventus: vedremo se l’affare si concretizzerà nel prossimo futuro.