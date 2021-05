La Juventus ieri ha centrato in extremis la qualificazione alla prossima Champions League. Il nome di Allegri resta alla finestra: le piste per il futuro del tecnico

La Juventus doveva dare risposte importanti nel finale in Serie A, dopo una stagione che si era configurata assolutamente come fallimentare per i bianconeri. Risposta che in parte sono arrivate per la ‘Vecchia Signora’ come dimostrano la Coppa Italia vinta e gli ultimi successi decisivi in campionato che, complici il passo falso inatteso del Napoli, hanno portato quantomeno la qualificazione in Champions League.

Per il futuro, però, la Juventus dovrà sciogliere il rebus legato alla panchina. Nonostante si sia ‘autoconfermato’ in bianconero, Andrea Pirlo resta, infatti, ancora in bilico. In tal senso, bisogna tenere d’occhio la candidatura di Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Milan potrebbe, dunque, tornare a Torino: le sue quotazioni sono in risalita nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’. Il tecnico livornese è in corsia di sorpasso rispetto a Gennaro Gattuso nelle gerarchie bianconere. Ora ha voglia di tornare in pista e ha mantenuto ottimi rapporti con Andrea Agnelli e con il club torinese. La Juventus per lui non rappresenta l’unica opportunità in ballo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, corsa ad Allegri: occhio a Real Madrid e Napoli

Un profilo come Allegri è certamente molto ambito in questa fase del calciomercato. Il tecnico è da tempo accostato anche al Real Madrid. E secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, l’allenatore starebbe ancora aspettando i Blancos prima di decidere il suo futuro. L’esperienza spagnola sarebbe certamente importantissima per la sua carriera, ma occhio a un altro intreccio che lo riporterebbe in Italia.

Stiamo parlando del Napoli. Dopo la delusione Champions e aver annunciato il divorzio, atteso da tempo, con Gennaro Gattuso, i partenopei avrebbero messo proprio Allegri come prima scelta per la panchina. Lui aspetta il Real prima della decisione definitiva: un intreccio a tre che è destinato a diventare sempre più caldo nelle prossime ore.