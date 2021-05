Calciomercato Juventus, da Agnelli a Paratici | Giorni decisivi per il futuro

In casa Juventus sono giorni decisivi per il futuro di Agnelli, Paratici e l’intera dirigenza, le ultime di calciomercato

Conquistata all’ultimo respiro la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus può programmare con più serenità il suo futuro. L’altalenante stagione è alle spalle e ora torna in primo piano il tema mercato. In gioco non c’è solo il futuro di svariati calciatori, ma anche quello dell’intera dirigenza, tutta in scadenza a fine giugno. Qualcosa in più, riporta ‘Tuttosport’, si saprà già nei prossimi tre giorni, quando sarà affrontato il nodo rinnovi, mentre nei prossimi mesi potrebbe essere varato un aumento di capitale.

La prospettiva in casa bianconera, in caso di addio di Paratici, è quella di una promozione interna con conseguente rimpasto dei dirigenti del settore giovanile: Federico Cherubini diventerebbe il nuovo responsabile dell’area calcio, con la promozione nel ruolo di uomini mercato di Giovanni Manna e Matteo Tognozzi più l’inserimento dell’ex portiere Marco Storari. Non ci sarebbero dubbi, invece, sulla permanenza di Andrea Agnelli alla guida della società.