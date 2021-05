Proposta che arriva dalla Premier League: alla Juventus chiesto Federico Chiesa in uno scambio a sorpresa

Nella stagione difficile della Juventus una delle più belle notizie è arrivata da Federico Chiesa. L’esterno arrivato dalla Fiorentina è stato tra i migliori nell’annata bianconera e suo è stato anche il sigillo che ha regalato al coppa Italia alla squadra di Pirlo. Le sue prestazioni hanno riacceso l’interesse dei club esteri sul suo conto.

Come si legge su ‘calciomercatonews.com’, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su di lui e sarebbe pronto ad imbastire un affare da 60 milioni di euro. Non tutti da pagare cash, ma utilizzato un calciatore come contropartita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, scambio Martial-Chiesa: no bianconero

La proposta del Manchester United sarebbe di inserire Martial nell’affare e aggiungere circa 15 milioni di euro come cash. L’attaccante dei Red Devils sarebbe valutato circa 45 milioni di euro, per un totale complessivo quindi di 60 milioni.

Una proposta che ovviamente non trovare terreno fertile nella Juventus. La società bianconero considera Federico Chiesa un perno per il futuro: i bianconeri vogliono ripartire da lui nell’annata che dovrà essere quella del rilancio.