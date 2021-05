Juventus, dall’Inghilterra sottolineano l’interesse bianconero per Sergio Romero: il portiere argentino piace anche all’Everton come rimpiazzo di Olsen

Gigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus al termine della stagione. L’estremo difensore potrebbe continuare a giocare, ma lo farà sicuramente lontano da Torino. Tanti sono i club interessati a lui, sia italiani che esteri. Dall’Atalanta alla Roma, passando per il Monza e il Real Madrid oltre ad altri club esteri ed italiani. Nel frattempo però la Juventus si guarda giustamente intorno: serve un portiere che possa svolgere il ruolo di vice, indipendentemente da chi sarà il titolare, visto che in casa bianconera resta fortemente accostato il nome di Donnarumma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ex Inter per 50 milioni | La Juventus sfida due top club

Calciomercato Juventus, Romero per il post-Buffon

Stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su un profilo esperto come quello di Sergio Romero. Il portiere argentino, che ben conosce il campionato italiano vista la sua esperienza con la maglia della Sampdoria, potrebbe tornare in Serie A e lasciare il Manchester United. Il suo contratto scade a giugno, ma è presente l’opzione per il rinnovo di un’altra stagione che non verrà esercitata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, corsa Champions e Donnarumma | Arriva la svolta

Oltre alla Juventus però, l’estremo difensore argentino sarebbe finito nel mirino anche dell’Everton. I ‘Toffees’ stanno infatti sondando il terreno per un vice-Pickford visto che il prestito di Olsen terminerà e il portiere svedese sembra destinato a tornare alla Roma. Il portiere è un profilo che piace molto a Carlo Ancelotti e nel caso in cui la Juventus voglia investire su di lui, dovrà battagliare col tecnico emiliano per fare in modo di strapparlo alla sua concorrenza. In corsa anche la Roma, con Mourinho che lo stima dai tempi dei ‘Red Devils’.