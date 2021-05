La corsa Champions deciderà una bella fetta del prossimo calciomercato di Juventus e Milan. In bilico anche il destino di Donnarumma

Juventus, Milan e Napoli: tre squadre per due posti. La corsa Champions in Serie A si risolverà questa sera con le sfide valide per l’ultima giornata di campionato che vedranno i bianconeri impegnati a Bologna e chiamati a vincere sperando in un passo falso della concorrenza. Gli azzurri di Gattuso ospiteranno invece il Verona, mentre il Milan giocherà a Bergamo contro l’Atalanta. Da queste partite dipenderà anche una buona fetta della prossima campagna acquisti estiva delle società coinvolte. Nello specifico in casa Juve e Milan non mancano le questioni in sospeso: da Ronaldo, Dybala e Pirlo per i bianconeri a Calhanoglu e soprattutto Donnarumma per la truppa di Pioli. Proprio il nome del portiere classe 1999 dovrebbe avvicinare nuovamente i destini delle due squadre. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, da Morata ad un nuovo attaccante | Il valzer delle punte

LEGGI ANCHE >>> Corsa Champions | Milan, Napoli e Juventus: le combinazioni per qualificarsi