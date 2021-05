La Juventus a fine stagione avrà anche da risolvere la grana legata al futuro di Alvaro Morata. L’attacco bianconero è totalmente in divenire

Non solo Ronaldo, Dybala e Pirlo. La Juventus dovrà infatti presto anche decidere del futuro di Alvaro Morata, attaccante spagnolo in prestito dall’Atletico Madrid. La Champions League nel bene o nel male sarà decisiva soprattutto per la prossima sessione di calciomercato, con i bianconeri che a prescindere da Dybala e CR7 dovrà acquistare ben due centravanti. Secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’ uno di questi potrebbe essere proprio Morata, con la dirigenza che dalla Continassa sta valutando se confermare o meno il calciatore, rinnovando magari il prestito di altri 12 mesi, o se in alternativa rinunciare del tutto all’attaccante. Paradossalmente se i bianconeri dovessero arrivare quinti in campionato le chance di permanenza salirebbero in quanto si trova bene a Torino, a prescindere dalla partecipazione Champions. L’Atletico attende una risposta e da questa partirà il valzer delle punte di casa Juve. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, sempre viva la pista Gasperini per il post Pirlo

LEGGI ANCHE >>> Corsa Champions | Milan, Napoli e Juventus: le combinazioni per qualificarsi

Calciomercato Juventus, da Morata a Kean: come evolve l’attacco

Stando a quanto sottolineato dallo stesso quotidiano sportivo piemontese, in caso di approdo Champions il preferito sarebbe Mose Kean, attaccante italiano in prestito dall’Everton al PSG. I parigini sono in pressing per acquistarlo a titolo definitivo mentre i bianconeri attendono di conoscere il proprio destino per capire se possono giocarsi le proprie chance. Imprescindibile infatti per Kean la Champions alla quale il ragazzo non vorrebbe rinunciare. Osservato speciale in Francia anche Arkadiusz Milik, che ha avuto un buon impatto al Marsiglia ma che molto difficilmente resterà all’OM. La concorrenza però è in aumento tra Atletico Madrid, PSG e Tottenham.

Chiude il quadro la suggestione Memphis Depay pronto a svincolarsi dal Lione e desideroso di unirsi a Koeman al Barcellona. L’ex ct però non è certo di restare e cambierebbero così anche le strategie dell’attaccante dell’OL. Juve e Roma osservano.