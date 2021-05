Calciomercato Juventus, incontro con Agnelli per l’addio | Fissata la data

Il calciomercato Juventus nei prossimi giorni prevede un incontro tra Agnelli e Buffon per l’addio del portiere

Conquistato l’ultimo trofeo con la maglia della Juventus, Gianluigi Buffon è pronto ai saluti. Domenica sera i bianconeri sfideranno il Bologna nell’ultima giornata di campionato con l’obiettivo di vincere per sperare nel piazzamento in zona Champions League. Il portiere 43enne dovrebbe presenziare in panchina per l’ultima volta prima dell’addio. L’incontro col presidente Andrea Agnelli, riporta ‘Tuttosport’, è programmato nei prossimi giorni e si risolverà con un brindisi poiché le parti si divideranno senza alcun astio. Intanto, sono molteplici le ipotesi per il futuro del giocatore.

Calciomercato Juventus, Roma e Parma tra le ipotesi per il futuro di Buffon

L’idea di approdare alla Roma ha da sempre affascinato Buffon, ma al momento è prematuro parlare di una trattativa coi giallorossi. In Italia persiste altresì la ‘romantica’ idea di un ritorno al Parma, mentre i club esteri più interessati sembrano essere Olympiacos, Galatasaray e Porto.