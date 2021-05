Mourinho vuole Rui Patricio mentre i sostenitori giallorossi chiedono ai Friedkin di ingaggiare Buffon, libero dopo l’addio ufficiale alla Juventus

Un portiere esperto e un rinforzo per reparto: le priorità di José Mourinho non cambiano. Dalla sua casa di Londra, il neo tecnico giallorosso continua a dare indicazioni sul calciomercato della Roma. Con un occhio attento a tutte le opportunità a zero. Tanti, poi, i calciatori assistiti dal suo agente Jorge Mendes che potrebbero far comodo alla causa giallorossa. Come Rui Patricio, estremo difensore in forza al Wolverhampton. Il 33enne rispecchia fedelmente l’identikit tracciato dallo Special One e c’è chi scommetterebbe su un suo addio al termine della stagione. Non vanno comunque esclusi i nomi di Cragno e Musso, con quest’ultimo pronto a lasciare l’Udinese al termine della stagione; mentre i tifosi, ormai da alcuni giorni, sperano nel colpaccio Buffon.

Buffon tra Serie A e estero: senza stimoli dirà addio

Il portiere della Juventus è stato vicinissimo alla Roma in almeno due occasioni. Sia con Sensi presidente sia con Sabatini direttore sportivo, nel 2011. Un trasferimento nella Capitale – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – lo ha quindi sempre affascinato ma al momento è prematuro parlare di trattativa. I Friedkin, come detto, cercano un titolare più giovane ed esperto. E ascolteranno in tal senso le richieste di Mourinho. Intanto, Buffon non cambia programma: approfondirà tutte le offerte dall’Italia (confermato il no alla Fiorentina) e dall’estero, prima di prendere la sua decisione definitiva. Vuole una vetrina europea e giocare ancora un anno a livelli importanti. Senza nuovi stimoli, dunque, dirà addio al calcio giocato.