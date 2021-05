Calciomercato Roma | Fonseca in Francia: arrivano conferme!

Paulo Fonseca potrebbe continuare ad allenare in Ligue 1. Il tecnico portoghese, che a fine stagione lascerà la Roma, tratta con il Lione







Il futuro di Paulo Fonseca resta tutto da scrivere. Le offerte per il tecnico, che a fine stagione lascerà la Roma, per far spazio a Mourinho, non mancano. Come raccontato, l’ex Shakhtar Donetsk è finito nel mirino del Cristal Palace. Ci sono stati dei colloqui diretti con il proprietario del club inglese ma sta prendendo sempre più piede l’ipotesi francese.

Il club maggiormente interessato a Paulo Fonseca è il Lione, che sta pensando al sostituto di Rudi Garcia. In Portogallo, ‘Record’ conferma tutto, con le parti in trattativa: ancora un ex allenatore della Roma, dunque per la panchina del club transalpino.