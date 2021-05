Oggi è stata ufficializzata la notizia ormai acclarata dell’addio a fine stagione di Fonseca, che piace in Francia

Giunta al capolinea l’avventura con la Roma, Paulo Fonseca è già da tempo alla ricerca di una nuova squadra. Circa tre settimane fa, ci sono stati dei colloqui diretti con il proprietario del Crystal Palace, ma il club inglese non è l’unico interessato all’ex Shakhtar Donetsk. Di recente, vi avevamo parlato di sondaggi dalla Francia. Diverse squadra di Ligue 1 sono pronte a cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione, ma, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, quella maggiormente interessata al trainer giallorosso è il Lione.

Nonostante sia ancora in corsa per un piazzamento Champions, l’ex romanista Rudi Garcia sembra destinato a lasciare la società di Aulas. Il suo contratto scadrà a giungo 2021 e ad oggi non è ancora stata raggiunta un’intesa per l’eventuale rinnovo. Anche Nizza e Saint-Etienne hanno effettuato dei sondaggi, che sono tuttavia fermi alla fase esplorativa.