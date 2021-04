Roma, le ultime di Calciomercato.it sul futuro Fonseca: grande insoddisfazione, ma niente addio immediato per il tecnico portoghese

Dopo la pesante sconfitta con il Manchester United, è inevitabile in casa Roma una profonda insoddisfazione. Nel corso delle ultime ore, però, si è sparsa anche la voce di un possibile esonero immediato del tecnico Paulo Fonseca. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, al momento, questa possibilità è da escludersi. Il malcontento anche nella società è forte ed ogni decisione, anche se ora imprevedibile, non può essere aprioristicamente esclusa, specie se dovessero verificarsi nuovi clamorosi tonfi da qui sino a fine stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Le strade della Roma e di Fonseca si divideranno, comunque, a fine stagione, con Maurizio Sarri che resta un forte candidato per succedere al tecnico nato in Mozambico. Nei prossimi giorni è infatti previsto un incontro tra la dirigenza e l’ex allenatore (tra le altre) di Napoli e Juventus. Dall’entourage del tecnico, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, filtra la conferma del forte interesse maturato dal Crystal Palace (come raccontato nelle scorse ore) nei confronti dell’allenatore lusitano, ma non si escludono soluzioni in Ligue 1.