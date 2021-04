CM.IT | Calciomercato Roma, Crystal Palace-Fonseca: ultime e retroscena

Paulo Fonseca resta nel mirino del Crystal Palace dopo i colloqui di due settimane fa con il proprietario del club inglese. Le ultime

È ormai giunta al capolinea l’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Il pesantissimo ko dell’Old Trafford potrebbe solo accelerare la trattativa con Maurizio Sarri. Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, sono previsti nuovi incontri tra Pinto e l’entourage dell’allenatore ex Napoli e Juventus. Il tecnico portoghese saluterà invece i giallorossi dopo due stagioni, e per il suo futuro potrebbero aprirsi le porte della Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ad inizio aprile si era parlato della pista Crystal Palace per Paulo Fonseca. In questo senso, le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano l’interesse del club inglese per l’attuale tecnico della Roma. Due settimane fa c’è stato un colloquio diretto con il proprietario della società, attualmente 13esima in Premier League. Roy Hodgson è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato con il club londinese. L’interesse per Fonseca è insomma concreto ed il tecnico portoghese resta nel mirino del Crystal Palace. Vi terremo aggiornati.