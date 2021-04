Europa League, Manchester United-Roma 6-2 | Crollo giallorosso e addio alla finale

Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, la Roma crolla nella ripresa e dice addio alla finale di Europa League

La Roma dura solo un tempo e dice già addio alla finale di Europa League. Nella semifinale di andata contro il Manchester United la squadra di Fonseca chiude il primo tempo in vantaggio grazie al rigore di Pellegrini e al gol di Dzeko dopo la rete iniziale di Bruno Fernandes. Nella ripresa, però, arrivano ben cinque gol subiti, il 2-2 di Cavani dopo solo 3 minuti che spiana la strada ai ‘Red Devils’. Successivamente la squadra di Solskjaer dilaga con Pogba, ancora Bruno Fernandes e Greenwood, chiudendo di fatto il discorso qualificazione. Alla Roma, piuttosto sfortunata con tre infortuni solo nel primo tempo, servirà infatti più di un’impresa all’Olimpico per ribaltare il risultato di questa sera. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2: 9′ e 71′ rig. Bruno Fernandes (M), 15′ rig. Pellegrini (R), 34′ Dzeko (R), 48′ e 64′ Cavani (M), 75′ Pogba (M), 86′ Greenwood (M)