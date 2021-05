Calciomercato Roma | Addio Fonseca: comunicato UFFICIALE!

La Roma – attraverso i propri canali ufficiali – ha annunciato che a fine stagione Paulo Fonseca lascerà il club









Si concluderà al termine della stagione l’avventura alla Roma di Paulo Fonseca. L’annuncio è stato dato dal club giallorosso, con un comunicato ufficiale, pubblicato sui propri canali.

“A nome di tutti all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni”, ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del club.

Ve lo stiamo raccontando ormai da settimane, la Roma ha deciso di ricominciare da un nuovo allenatore. La strada dell’addio di Fonseca era stata ormai tracciata e ieri il vertice tenutosi nella Capitale tra l’agente dell’allenatore con Tiago Pinto e Friedkin, non lasciava più dubbi.

Roma, dal saluto di Fonseca alla nuova guida

Fonseca, che guiderà la squadra fino al termine della stagione, ha voluto ringraziare tutti: “In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto”.

Ora è tempo di pensare al futuro e alla nuova guida, chiamata a far risorgere la Roma. Ormai non sembrano esserci molti dubbi su chi siederà sulla panchina giallorossa. La Roma e Maurizio Sarri, con il quale i contatti proseguono da settimane, sono sempre più vicini.