Roma: vertice a Trigoria tra Fonseca, Pinto e Friedkin. Le ultimissime







Ore calde in casa Roma all’indomani della sconfitta con la Sampdoria, l’ennesima stagionale per i giallorossi e che fa seguito al tracollo contro il Manchester United nella sfida d’andata delle semifinali di Europa League. Nonostante il giorno di riposo, in questo momento a Trigoria è in corso un vertice tra Paulo Fonseca, accompagnato dal suo agente, Tiago Pinto e Friedkin.

Calciomercato Roma, vertice a Trigoria: esonero Fonseca, le ultime

Secondo quanto filtra, al momento il tecnico portoghese non dovrebbe essere esonerato. Il club capitolino potrebbe quindi andare avanti ancora con lui, con le strade che si divideranno comunque alla fine della stagione. Maurizio Sarri resta un forte candidato per succedere al tecnico nato in Mozambico, nel mirino di Crystal Palace e club della Ligue 1.