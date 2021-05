Calciomercato Roma, vertice per Sarri | Le cifre e il punto su Fonseca

La Roma sembra all’alba di una vera e propria rivoluzione. Il club giallorosso, infatti, ha messo in prima fila il nome di Maurizio Sarri: occhio alle cifre e a Fonseca









La Roma non sta vivendo un momento positivo sul campo. I giallorossi, infatti, sembrano ormai fuori dalla corsa per la prossima Champions League, dopo i recenti risultati piuttosto negativi. Il gioco della squadra gira solo a intermittenza e i gol subiti crescono a dismisura. Un momento che è sfociato nella dura sconfitta contro il Manchester United in Europa League e nella sconfitta contro la Sampdoria nell’ultimo match di campionato. E all’alba si avvicina una vera e propria rivoluzione che dovrebbe riguardare prima di tutto la panchina.

Come vi abbiamo già riportato nella giornata di ieri, infatti, la posizione di Paulo Fonseca è sempre più in bilico, ma attualmente il tecnico non pare avere alcuna intenzione di dimettersi. Ieri c’è stato un vertice a Roma che ha coinvolto l’agente dell’allenatore con Tiago Pinto e Friedkin. Gli scenari per il futuro protendono inevitabilmente per l’addio, praticamente certo al termine della stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Roma, Fonseca scarica la rosa: “Settimo posto? Previsioni rispettate”

Calciomercato Roma, Sarri sempre più vicino: le ultime sul suo ritorno in Serie A

Per un Fonseca che va, è sempre più probabile ci sia un Sarri in arrivo. Il tecnico ex Juventus si avvicina a grandi passi alla Roma e spuntano le cifre del suo approdo in giallorosso. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Sarri è pronto a firmare un contratto da 4 milioni a stagione più bonus. L’allenatore incasserà anche una penale da 2,5 milioni di euro che dovrà corrispondergli la Juventus. Dovrebbe avvenire a breve un vertice tra la Roma e il suo agente per fare il punto definitivo della situazione. Intanto, secondo quanto filtra, gradisce la rosa giallorossa e la reputa adatta al suo gioco. Proprio per questo, non forzerà vere e proprie rivoluzioni, ma piuttosto 3-4 colpi mirati. Sarri e la Roma sempre più vicino, con Fonseca al passo d’addio: lo scenario sembra ormai delineato nelle strategie della Roma.