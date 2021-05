Novità dall’Inghilterra in ottica calciomercato Roma. Su richiesta di Mourinho, i capitolini seguono due giocatori della Premier

L’annuncio dell’arrivo di José Mourinho in panchina per la stagione 2021/22 ha portato grande entusiasmo tra i tifosi della Roma. Lo ‘Special One’ è chiamato a risollevare una squadra che sta terminando un’annata fallimentare sotto la gestione Fonseca. Si prevedono tanti cambiamenti, specie sul mercato, tra acquisti e cessioni. A tal proposito, rumors dall’Inghilterra riportano le prime richieste del tecnico portoghese: per rimpiazzare il partente Mirante, secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, tra i pali si valuta la candidatura di Sergio Romero, 34enne argentino (con passaporto italiano) che si svincolerà dal Manchester United. Invece in difesa, stando a quanto si legge su ‘The Sun’, l’obiettivo risponderebbe al nome di Ben White, centrale inglese classe 1997. Ma oltre alla concorrenza dei top club di Premier League, a preoccupare è la richiesta del Brighton che valuta il suo cartellino non meno di 45 milioni di euro.