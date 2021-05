Vincenzo Morabito, storico agente Fifa, ha parlato del futuro di Inzaghi, Gattuso, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Giroud: tutti nomi legati alle big italiane

Sarà un’estate di grandi cambiamenti, in panchina come per gli attaccanti e non solo. Tra le posizioni in bilico ci sono soprattutto quelle di Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso, che interessano e non poco la Juventus. Di questo e molto altro ha parlato in esclusiva a CMIT TV Vincenzo Morabito, noto agente FIFA storicamente vicino alle vicende di Lazio e Napoli: “In cinque anni Inzaghi ha portato la Lazio a qualificarsi ogni anno per l’Europa, un ottavo di finale di Champions, tre trofei, a dispetto di un mercato che in cinque anni gli ha portato 10/11 giocatori titolari ed il resto non è stato all’altezza. Io mi auguro che il presidente Lotito gli dia la possibilità di continuare. Inzaghi ha tanti estimatori, anche all’estero, e ci sono ancora dei club inglesi che lo hanno sulla loro lista. Però credo che la priorità Simone l’abbia sempre data alla Lazio, ha dimostrato di essere molto legato all’ambiente biancoceleste”.

Calciomercato, Morabito a CMIT TV: “Giroud può arrivare in Italia in estate”

Su Gattuso, Morabito aggiunge: “Il gran lavoro che ha fatto al Napoli è sotto gli occhi di tutti e forse avrebbe anche potuto lottare per lo scudetto se non ci fossero stati degli infortuni, in particolare mi riferisco ad Osimhen. È vero che il rapporto con De Laurentiis e con la piazza è stato un po’ turbolento, ma credo che a dispetto di quello che si dice l’interesse di De Laurentiis dovrebbe essere quello di ricucire. Con la continuità, il Napoli l’anno prossimo potrebbe veramente presentarsi come una, se non proprio la favorita, per lo scudetto“.

Molto interesse c’è intorno al futuro di Olivier Giroud, accostato a più riprese praticamente a tutte le big della Serie A dalla Juventus all’Inter passando per Roma e Lazio: “Adesso Olivier è stato convocato dalla Francia, a conferma della stima che Deschamps ha per lui, ed è un giocatore che si può trasferire in nuovo club a luglio. È anche vero che il Chelsea lo tratterrebbe volentieri e che ci sono club in Inghilterra interessati, come Crystal Palace e West Ham. Insomma, è un calciatore che molto mercato e in Italia per qualche motivo non si è mai riuscito a chiudere. Anche con la Juventus abbiamo avuto una trattativa nello scorso mercato, dove poi è arrivato Morata. Potrebbe essere che alla fine Olivier venga in Italia, ma il suo futuro è legato a tanti eventi. Ora lui sarà concentrato sul campionato europeo dove vuole fare bene come ha fatto al Mondiale”.

Calciomercato, Morabito a CMIT TV: “Milinkovic-Savic nome per Inter e Juventus”

Si passa poi a parlare di Milinkovic-Savic: “Credo che chi vuole Milinkovic, con il prezzo che ha fissato Lotito, deve presentare un’offerta importante. D’altronde, vediamo che Manchester City e Chelsea stanno già facendo dei sondaggi importanti per gli attaccanti e sono club che hanno grande disponibilità, non so se Milinkovic-Savic possa essere un loro obiettivo. Io credo che Milinkovic sia più un’obiettivo di Inter e Juventus, dove potrebbe andare solamente a patto che Lotito abbia la contropartita che richiede”. Infine su Koulibaly: “Io credo che per Koulibaly potrebbe essere l’anno buono per partire. Il Liverpool ci andrà pesantemente e, al momento, credo che ci sia una grossa possibilità che Koulibaly possa andare via dal Napoli”.