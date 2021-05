Un ex Serie A, facente parte della stessa agenzia di Szczesny, è in lizza per sostituire Buffon alla Juventus

La Coppa Italia sarà l’ultimo titolo vinto da Buffon con la maglia della Juventus. In attesa di conoscere quale sarà il futuro del 43enne, con l’ipotesi ritiro da tenere in forte considerazione, ci si domanda chi possa raccogliere la sua eredità. Eredità tra virgolette, perché il sostituto di Buffon verrebbe in sostanza a fare il vice, di Szczesny o Donnarumma.

A proposito di vice, dall’Inghilterra lanciano un nome a sorpresa: Sergio Romero. L’argentino ex Sampdoria è ai margini del Manchester United nonché in scadenza a giugno, con i ‘Red Devils’ che difficilmente eserciteranno l’opzione per il rinnovo di un’altra stagione. Secondo ‘Strettynews’ a lui pensano l’Everton di Ancelotti e, appunto, Juventus. Curiosità: fino a un annetto fa il 34enne faceva parte della scuderia di Mino Raiola, ora invece della ‘Stellar Group’ che come noto cura gli interessi del sopracitato Szczesny.