CMIT TV | De Paola: “Allegri non andrà al Real. Pirlo esperimento fallito”

Dopo la vittoria della Coppa Italia della Juventus, si è tornati a discutere di una possibile conferma di Andrea Pirlo per la prossima stagione. Intervenuto ai microfoni della ‘CMIT TV’, il giornalista Paolo De Paola ha rivelato: “Sinceramente non concordo con quanti continuano a perorare la causa di Pirlo, perché nonostante tutto la stagione della Juventus è stata disastrosa. 37 formazioni diverse su 37 partite, mai una continuità di gioco e mai una capacità di esprimere quanto detto”. Riguardo al tecnico bresciano, l’ex direttore di ‘Tuttosport’ e del ‘Corriere dello Sport’ ha chiosato:”Pirlo è un esperimento secondo me fallito”. De Paola, poi, ha parlato anche di Massimiliano Allegri, del futuro della panchina bianconera e delle situazioni di Pioli e Mourinho. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Dopo aver parlato di Andrea Pirlo, il direttore De Paola ha raccontato quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri: “Non andrà al Real Madrid, si è disimpegnato da quel preaccordo per essere libero di potersi accasare nella Juventus così come di prendere contatti con il Napoli. Entrambe le ipotesi sono aperte al momento, come anche è ipotizzabile un nome come quello di Gattuso per la Juventus”.

Non solo Juventus e Napoli, però, il noto giornalista ha parlato anche della flessione che ha avuto il Milan nella seconda parte di campionato: “Storicamente le squadre di Pioli cedono alla fine. Dovunque sia andato c’è sempre stato un calo nella seconda fase del campionato e questo del Milan sarebbe clamoroso. Hai combattuto per lo scudetto per larghi tratti del campionato, se non ti qualifichi nemmeno in Champions, che era l’obiettivo di inizio stagione, io qualche dubbio ce lo avrei. Si è difeso sempre Pioli, ma non era meglio invece un progetto come quello di Rangnick, che poteva rappresentare un riferimento per i dirigenti ed un progetto a lunga gittata?” Sul tecnico emiliano, poi, ha concluso: “Pioli per me andrebbe sostituito senza Champions”.

De Paola ai nostri microfoni ha commentato anche la scelta della Roma di affidare la panchina allo ‘Special One’. “Prima Ancelotti al Napoli, adesso Mourinho alla Roma, magari Allegri al Napoli. Io non vorrei che sia uno scaricare responsabilità sull’allenatore di grido e poi non costruirgli la squadra intorno. La Roma magari può ottenere qualcosa con Mourinho, ma è un Mourinho nella fase calante, dimissionato in tutte le ultime esperienze che ha avuto. Non vorrei che sia come Ancelotti al Napoli, un allenatore polarizzante a cui non viene costruita la squadra intorno”.