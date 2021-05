CM.IT – Calciomercato Inter, incontro Conte-Zhang: ora calde

Ore calde per il vertice tra Conte e Zhang che deciderà il futuro della panchina dell’Inter: il tecnico ha lasciato Appiano Gentile poco fa

Sono ore calde per il vertice tra Antonio Conte, Steven Zhang e la dirigenza dell’Inter per pianificare il futuro del tecnico e programmare le strategie di mercato. L’allenatore salentino ha lasciato la Pinetina intorno alle 13.30, fermandosi con un gruppetto di tifosi presenti concedendosi per selfie e foto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Conte ha sorriso a chi gli chiedeva di restare all’Inter, con il summit con Zhang che sarà decisivo per conoscere il destino sulla panchina dei campioni d’Italia dell’ex Ct della Nazionale. Non è segnalata la presenza di Zhang al momento ad Appiano Gentile, dove Lukaku e compagni in mattinata hanno continuato a lavorare in campo per preparare l’ultima giornata di campionato contro l’Udinese.