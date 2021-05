In Spagna rilanciano la candidatura della Juventus per uno scarto del Barcellona: Philippe Coutinho. Ecco i dettagli

E’ uno dei tanti calciatori che non rientra nei piani futuri di un Barcellona ancora alle prese con una delicatissima situazione economica, parliamo di Philippe Coutinho. Il brasiliano ex Inter è sulla lista cessioni dei blaugrana, a prescindere di chi sarà il prossimo allenatore, anche se va detto che Koeman ha provato a rilanciarlo fino al grave infortunio. Una lacerazione del menisco laterale che in pratica ha costretto il classe ’92 di Rio de Janeiro a chiudere la stagione con cinque-sei mesi di anticipo.

Nonostante i problemi fisici e un rendimento non più all’altezza di quello di Liverpool, Coutinho continua ad avere un discreto mercato. Lo spagnolo ‘fichajes.net’ rilancia nelle ultime ore la candidatura della Juventus, insieme a quelle di Paris Saint-Germain e degli stessi ‘Reds’. Il Barça, ripetiamo, vuole disfarsene e ha fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Coutinho al posto di Dybala: l’ostacolo

Idealmente, Coutinho potrebbe prendere il posto di Paulo Dybala. Pure l’argentino è sul mercato, con lo stand-by fronte rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 a simboleggiare una conferma in tal senso. Va detto, però, che la società presieduta da Andrea Agnelli è intenzionata/obbligata a ridurre i costi, a maggior ragione se dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions League, e Coutinho è uno che guadagna tanto. Più di Dybala, per intederci, ovvero 8,5 milioni di euro netti, seppur con il Decreto Crescita i bianconeri avrebbero la possibilità di risparmiare non poco sul lordo.