Calciomercato Napoli, De Laurentiis ufficializza l'addio di Gattuso

Aurelio De Laurentiis ufficializza l’addio di Rino Gattuso. Il messaggio del presidente del Napoli su Twitter

Termina nel peggior modo possibile la stagione del Napoli di Gattuso. Gli azzurri non vanno oltre l’1-1 contro il Verona e scivolano al quinto posto in classifica, che significa qualificazione in Europa League. Un risultato che mette definitivamente fine all’avventura del tecnico sulla panchina del Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La conferma arriva direttamente dal presidente De Laurentiis, che su Twitter ha salutato così l’allenatore: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli”.