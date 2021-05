Napoli-Verona, Juric sbotta

Le parole di Ivan Juric dopo il pareggio del Verona contro il Napoli: diatriba in diretta ai microfoni di Sky Sport

Dopo il pareggio conto il Napoli, Ivan Juric si è presentato davanti alle telecamere di ‘Sky Sport’ per parlare del punto conquistato del Verona allo stadio Maradona. L’allenatore, però è apparso molto infastidito e dopo la domanda del giornalista ha replicato: “Senza rispetto, non si fa così. Non ci sto, non avete visto le altre partite. Questo comportamento è inaccettabile. Mi devi chiedere scusa. Non hai visto le partite, manchi di rispetto, non ci sto con questo atteggiamento. La squadra ha dato sempre il massimo, ma questo atteggiamento in Italia è vergognoso“.

Il giornalista Ugolini aveva iniziato l’intervista con: “Abbiamo visto un Verona con una carica diversa”. Una frase che non è andata per niente giù a Juric che ha lasciato i microfoni ed è andato via.