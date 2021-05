Serie A, i risultati: Juventus e Milan in Champions! Crollo Napoli

Juventus e Milan giocheranno l’edizione della Champions League 2021/22: crolla il Napoli in casa col Verona, tutti i risultati

Termina qui il campionato di Serie A 2020/2021. Vittoria ‘semplice’ della Juventus al Dall’Ara contro il Bologna. La squadra di Pirlo, con Cristiano Ronaldo in panchina, ha trionfato 1-4 qualificandosi in Champions League. Grazie soprattutto al pareggio per 1-1 del Verona in casa del Napoli, che deve accontentarsi dell’Europa League. Tre punti fondamentali anche per il Milan, che ha battuto l’Atalanta per 0-1 grazie al rigore di Kessie. Pareggio in extremis, invece, per la Roma: i giallorossi erano in svantaggio di due reti, ma El Shaarawy e Mkhitaryan spediscono la squadra in Conference League. Chiude la sua esperienza al Sassuolo Roberto De Zerbi con una grande vittoria contro la Lazio. ‘Inutile’ ai fini della classifica Torino-Benevento, terminata 1-1.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 91 punti; Milan 79; Atalanta 78 e Juventus 78; Napoli 76; Lazio 68; Roma 62; Sassuolo 62; Sampdoria 52; Verona 45; Genoa 42; Bologna 41; Udinese e Fiorentina 40; Spezia 39; Cagliari e Torino 37; Benevento 33; Crotone 23; Parma 20

Serie A, i verdetti:

Inter (da Campione d’Italia), Milan, Atalanta e Juventus in Champions League.

Napoli e Lazio in Europa League.

Roma in Conference League.

Benevento, Crotone e Parma in Serie B.