In casa Laizo sono ore frenetiche per il rinnovo di Simone Inzaghi, le ultime di calciomercato

Il futuro è adesso. Sono ore frenetiche in casa Lazio per il rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, dopo lo sfogo di domenica sera al termine della sfida con il Sassuolo, domani incontrerà il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare. Il vertice dovrebbe andare in scena nel centro sportivo di Formello o a Villa San Sebastiano, quartier generale del patron biancoceleste, irritato dalle dichiarazioni del mister. Il momento della svolta è arrivato. Sarà l’occasione per chiarsi una volta per tutte e decidere se andare avanti o prendere strade diverse. La sensazione è che Inzaghi, rimasto senza reali alternative, accetterà la nuova offerta della Lazio, senza quella forza contrattuale che il quarto posto in classifica gli avrebbe dato. Insomma, non è ancora tempo delle rivoluzioni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio | Messaggio social di Milinkovic-Savic: indizio sul futuro

Il direttore sportivo – accostato alla Juventus e per il quale oggi sono circolate voci non confermate su possibili dimissioni improvvise – caldeggia il rinnovo di Inzaghi con cui ha un rapporto di “fratellanza”, per stessa ammissione di Simone, e starebbe spingendo per continuare il matrimonio. Come in ogni trattativa di mercato, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Il nome di Sarri resta una suggestione come quella di Sinisa Mihajlovic. L’approdo di Gattuso alla Fiorentina però poi ha aumentano le quotazioni di Inzaghi, che resta sempre un’opzione gradita alla piazza e dal rendimento assicurato, almeno per un posto in Europa League.