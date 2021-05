Strappo Inzaghi-Lazio dopo le dichiarazioni dell’allenatore biancoceleste. Domani il vertice con Lotito: l’offerta e le ultime su Gattuso

Sono giorni decisivi anche per la panchina della Lazio. La società biancoceleste non ha gradito le dichiarazioni di Simone Inzaghi, che hanno di fatto sancito un importante strappo tra le parti. Come riportato dal ‘Messaggero’, domani ci sarà il vertice tra Lotito e l’allenatore: il club presenterà un’offerta al ribasso, uguale all’attuale ingaggio del tecnico, mettendo Inzaghi spalle al muro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La prima opzione, riferisce il quotidiano, è ora Gattuso: l’allenatore che lascerà il Napoli è in pole per la panchina biancoceleste in caso di mancato accordo con Inzaghi. L’ex Milan, che come raccontato da Calciomercato.it tenta anche la Juventus, è il preferito di Tare e potrebbe diventare il nuovo tecnico della Lazio. Vi terremo aggiornati.