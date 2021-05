Sembra poterci essere ancora la Lazio nel futuro di Milinkovic-Savic. L’indizio arriva direttamente dal suo profilo Instagram

E’ tempo di bilanci e saluti nel mondo del calcio. Ieri si è conclusa una lunga stagione, anche se per molti ci sarà da giocare i prossimi Europei. Sono davvero tanti i post social, con i quali, i giocatori oggi hanno dato indizi per il futuro o annunciato, senza troppi giri di parole, l’addio, come fatto da Mandzukic.

Anche Sergej Milinkovic-Savic ha tracciato un bilancio della stagione della Lazio, conclusasi con la qualificazione alla prossima Europa League. Non si conosce ancora il futuro della panchina, con Simone Inzaghi che non è certo di restare, ma il messaggio del centrocampista serbo, lascia pensare che lui ci sarà ancora: “Un anno di sfide difficili – scrive su Instagram vestito da gladiatore -. A volte siamo stati veri guerrieri, altre non siamo riusciti. Ora un po’ di riposo per ricaricare la forza. Di una cosa il Sergente è sicuro:

con i nostri tifosi allo stadio l’Armata tornerà a fare tanta paura”.

Milinkovic continua ad essere il sogno proibito di tante squadre, come la Juventus ma trattare con Claudio Lotito non è certo facile.