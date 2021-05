Si appresta ad affrontare un’estate infuocata il Milan dopo l’obiettivo Champions raggiunto: c’è l’annuncio ufficiale della prima cessione

Obiettivo Champions raggiunto in casa Milan e grande festa. Ora è tempo di pensare al calciomercato, con diverse questioni spinose da risolvere. Nel frattempo, arriva il primo addio nella rosa. Il giocatore in questione è Mario Mandzukic, che ha comunicato l’abbandono al ‘Diavolo’ tramite il proprio Instagram. Di seguito le sue parole: “È stato un piacere giocare per l’AC Milan. Sono grato alla dirigenza del club per avermi dato questa opportunità, allo staff allenatore per il lavoro dedicato e ai miei compagni di squadra che non sono solo ottimi giocatori, ma anche un grande gruppo di ragazzi”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si legge, poi, nell’annuncio: “Sono felice che siamo riusciti a far tornare questo grande gruppo club in Champions League, competizione alla quale appartiene, e auguro a tutti solo il meglio per il futuro”.

Emanuele Tavano