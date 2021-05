L’annuncio del probabile addio di Conte all’Inter ha generato un vero e proprio terremoto: clamorosa ipotesi riguardante anche Paratici e la Juventus

Momento di pura tensione in casa Inter. I pensieri sul prossimo futuro attanagliano il club nerazzurro, in particolare il destino del tecnico Antonio Conte. L’allenatore salentino ha chiesto delle garanzie alla società targata Suning sul mercato e sulla permanenza dei big della rosa. La difficile situazione economica del club, però, imporrà dei sacrifici. Conte, dal canto suo, meditava l’addio viste le prospettive e ora è arrivato il clamoroso annuncio della decisione dell’ex Juve di levare le tende a breve. Nel frattempo, spunta un clamoroso retroscena a tal proposito che riguarderebbe anche la Juventus: vediamo i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus e Inter, assalto a Conte e Paratici: ipotesi clamorosa

L’Inter ora dovrà presumibilmente andare a caccia del sostituto per fronteggiare il probabile pesantissimo addio. Occhio, poi, anche ai big della rosa, con alcuni giocatori – vedi Lukaku e Hakimi – che potrebbe seguire le orme di Conte. Nel frattempo, spunta un clamoroso retroscena a proposito della decisione del mister.

Stando a quanto riferisce ‘La Stampa’, dietro le quinte ci sarebbe lo zampino del Tottenham. Gli ‘Spurs’ di Levy, infatti, pare abbiano tentato l’assalto mettendo sul tavolo una proposta faraonica, con un super ingaggio da ben quasi 20 milioni di euro netti a stagione. Cifra abbondantemente superiore ai 13 attuali che gli garantisce la Beneamata. Conte potrebbe, quindi, tornare in Premier League dopo la bella esperienza con il Chelsea e la motivazione dell’addio sembra essere di natura economica.

Non è l’unico profilo, però, che i londinesi hanno messo nel mirino. Come rivela ‘Tuttosport’, il Tottenham avrebbe avanzato una proposta anche a Fabio Paratici della Juventus. C’è aria di cambiamenti in casa ‘Vecchia Signora’ dopo la stagione deludente e il dirigente juventino è uno dei maggiori indiziati ad abbandonare la nave, dopo 11 anni di attività. Il posto dell’attuale direttore dell’area tecnica bianconera potrebbe essere preso da Federico Cherubini. Situazione da monitorare, Paratici e Conte potrebbero clamorosamente ricongiungersi al Tottenham.

Emanuele Tavano