Calciomercato Juventus, futuro Buffon | Tentazione Benfica e non solo

Dal Portogallo rivelano che sarebbero tre i club che stanno tentando Buffon: il portiere della Juventus potrebbe restare in Europa

Ai saluti, per la seconda volta, Buffon e Juventus. Questa volta, però, è quella definitiva: il portiere campione del mondo nel 2006 sta cercando una nuova avventura che lo possa intrigare, altrimenti opterà per il ritiro. Tutto questo con grande serenità, come ha espresso a più riprese lo stesso ‘Gigi’. Una carriera straordinaria quella di Buffon, in cui è riuscito a vincere tutto quello che si può vincere, tranne quella ‘maledetta’ Champions League. Intanto, dal Portogallo arrivano importanti aggiornamenti sul futuro dello storico portiere bianconero: tre club starebbero tentando Buffon. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Buffon tentato dal Benfica | Siviglia e Olympiakos sullo sfondo

Si aprono nuovi scenari per il futuro di Gianluigi Buffon, dopo l’annuncio dell’addio definitivo alla Juventus. Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, il Benfica starebbe ragionando in maniera seria sull’ex portiere della Nazionale: il club lusitano darebbe a ‘Gigi’ la possibilità di giocare ancora in Champions League, anche se prima ci sarebbero da superare i preliminari. Oltre alle ‘Aquile’, poi, ci sarebbero altri due club che starebbero tentando il portiere 43enne: l’Olympiakos Pireo e, soprattutto, il Siviglia. In ogni caso, il destino di Buffon potrebbe essere ancora sui campi da gioco.