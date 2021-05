Calciomercato Juventus, bomba Cristiano Ronaldo | “Accordo per l’addio!”

Cristiano Ronaldo avrebbe raggiunto l’accordo con la società per l’addio anticipato in estate. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Porte girevoli in casa Juventus. Nonostante la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Champions League, si profila un calciomercato estivo piuttosto movimentato per il club bianconero. A partire dalla posizione di Andrea Pirlo, fino al futuro di Cristiano Ronaldo. In questo senso, arrivano importanti novità sul portoghese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, “accordo per l’addio di Ronaldo” | Tutti i dettagli

Come riportato da ‘Dagospia’, l’obiettivo del nuovo corso bianconero sarà in primis quello di risanare i conti. In questo senso, il primo addio sarà quello di Cristiano Ronaldo: sarebbe infatti stato trovato l’accordo per la chiusura anticipata del contratto che pesa sulle casse della Juventus per ben 31 milioni netti l’anno. Ma non solo. Il portale riferisce anche di un Pirlo verso l’esonero: per la sua successione sono in prima fila Allegri e Simone Inzaghi. E ci sarebbero inoltre altri sei giocatori con le valigie in mano e pronti a lasciare Torino. Si profilano settimane piuttosto calde in casa bianconera.