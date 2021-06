Calciomercato Juventus, intreccio Haaland | Il Real guarda in casa Inter

Dalla Spagna rivelano che potrebbe scatenarsi un domino di mercato: un maxi intreccio che coinvolgerebbe Juventus, Inter e Real Madrid

I bianconeri e le ‘Merengues’ sono uniti a doppio filo, nelle figure dei propri presenti: Andrea Agnelli e Florentino Perez sono stati i principali fautori della Superlega e sono legati da un solido rapporto di amicizia. Entrambi, poi, questa estate hanno optato per un clamoroso ritorno in panchina: la Juventus ha riabbracciato Massimiliano Allegri ed il Real Madrid ha ravvivato il binomio con Carlo Ancelotti. Dalla Spagna, intanto, riportano di un domino di mercato che potrebbe scaturire proprio dalla capitale iberica: Florentino Perez starebbe guardando in casa Inter per l’attacco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, via libera per Haaland | Il Real vuole Lautaro

Il grande sogno per l’attacco della Juventus del futuro è sempre quello di Erling Haaland. Il bomber classe 2000 del Borussia Dortmund è uno dei giocatori più ambiti dalle big europee ed anche i bianconeri sono tra le squadre che ambiscono al norvegese, forti dell’ottimo rapporto con Mino Raiola. Intanto, secondo quanto rivelato da ‘Diario Gol’, il Real Madrid si sarebbe defilata in maniera definitiva dalla corsa ad Haaland: l’obiettivo di Florentino Perez per l’attacco sarebbe Lautaro Martinez.

La situazione in casa Inter ormai è nota ed ha attirato le attenzioni di diversi grandi club: giocatori come Lukaku, Hakimi, Bastoni ed il ‘Toro’ fanno gola a tutti. Anche il Real è consapevole che se dovesse essere presentata l’offerta giusta, i nerazzurri potrebbero cedere Lautaro: l’argentino, infatti, permetterebbe una plusvalenza mastodontica ai meneghini. Al momento, comunque, sembra essere l’esterno marocchino il giocatore più indicato a lasciare l’Inter: Hakimi è l’unico giocatore nerazzurro che ha ricevuto un’offerta ufficiale.