L’Inter deve resistere agli assalti per Lautaro Martinez: dalla Spagna l’accordo che può allontanare il Toro

L’Inter fa i conti con l’assalto ai suoi big. La necessità della società nerazzurra di fare cassa attrae le grandi d’Europa che puntano sui calciatori di spicco della formazione campione d’Italia. Hakimi è il candidato numero uno a lasciare Milano davanti all’offerta giusta, ma anche Lautaro Martinez è uno degli interisti più corteggiati. Proprio sul ‘Toro’ arriva una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per il suo futuro. Secondo quanto riferisce ‘as.com’, infatti, l’Atletico Madrid e Diego Simeone hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto.

Un’intesa per allungare la permanenza del Cholo a Madrid fino al 2024. Nei colloqui per il rinnovo, l’allenatore argentino avrebbe fatto anche i nomi pere la campagna acquisti e in cima alle sue priorità ci sarebbe proprio Lautaro Martinez. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Simeone rinnova e chiede Lautaro Martinez

L’Atletico Madrid è segnalato da tempo sulle tracce dell’attaccante argentino e la società vorrebbe accontentare Simeone. Una trattativa però si preannuncia non semplice: l’Inter, dovesse riuscire a cedere Hakimi, vorrebbe trattenere in rosa tutti i suoi big e comunque, in caso di cessione, la valutazione non sarebbe inferiore ai settanta milioni di euro. Intanto c’è il rinnovo di Simeone con firma e annuncio che potrebbero arrivare a breve, poi l’assalto a Martinez potrebbe entrare nel vivo.