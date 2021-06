In casa Inter, il presidente Zhang annuncia le scelte di mercato e svela un retroscena su Conte e Mbappe

Felice per lo scudetto vinto, Steven Zhang lavora al futuro dell’Inter. Il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prospettive del club: “Il Covid ha creato enormi difficoltà. Le principali a livello economico. Tutti questi fattori ci costringono a rivedere i piani e a guardare verso l’esterno per ottenere nuove risorse – spiega a ‘La Gazzetta dello Sport’ – A gennaio l’Inter è stata molto chiara sulle sue necessità: abbiamo valutato le opzioni e scelto quella che meglio si sposava con la nostra strategia finanziaria per il club a medio-lungo termine”.

Ribadendo di voler chiudere il prossimo mercato con un bilancio attivo di 70 milioni e il taglio del 15% degli stipendi, Zhang ha riso quando gli è stato chiesto dell’eventuale arrivo di Mbappe. Sull’addio di Conte è stato invece più serioso: “Sin dal primo momento in cui abbiamo rilevato l’Inter abbiamo pensato che Conte sarebbe stato il tecnico migliore per il nostro progetto. La decisione è stata giusta. Ma ora il conto portato dalla pandemia è tale che non possiamo non rivedere la situazione cercando dei risparmi che riportino a un prossimo equilibrio di bilancio. Dobbiamo necessariamente ridurre i costi e controllare i rischi. Questo ovviamente influenza anche le strategie di calciomercato. I nostri differenti punti di vista sulla situazione hanno portato alla separazione. Quello che non era fondamentale per lui, lo era per il club. E viceversa. Conte è un top coach, ma come presidente devo pensare alla solidità della società”.

LE OFFERTE – “Non è vero, non c’è stata alcuna offerta per l’acquisto del club. Il nostro obiettivo adesso è ritrovare un equilibrio finanziario attraverso il ridimensionamento dei costi, altrimenti non si troveranno mai nuovi investitori”.

IL MERCATO – “C’è bisogno di un’ampia plusvalenza alla fine di questo calciomercato, ma vogliamo mantenere molto competitiva la squadra per permetterle di fare bene in Champions e ovviamente di riconquistarla il prossimo anno, perché vogliamo stabilmente stare tra i grandi club europei”.