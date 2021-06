L’Inter si muove in sede di calciomercato per la porta in vista della prossima stagione: trattativa in corso per l’ex, tutti i dettagli

Saranno tre mesi molto caldi per l’Inter. Il lavoro di Marotta si è complicato non poco a causa delle difficoltà economiche che sta vivendo la società targata Suning. Il presidente Zhang ha imposto un taglio degli stipendi e la vendita di uno/due big della rosa. Il più vicino alla cessione al momento è Achraf Hakimi, per il quale è in pole il PSG. Ma i nerazzurri pongono la loro attenzione anche sul fronte entrate: in particolare, ci sarebbe una novità interessante per la porta. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, rinforzo in porta: colloqui in corso per l’ex

I pensieri dell’Inter vanno anche alla porta presieduta da Handanovic. Il portiere sloveno, dopo tanti anni in quel di Milano, potrebbe prendere una nuova strada, chiudendo l’avventura con la vittoria dello scudetto. Nel frattempo, arrivano novità riguardo al secondo slot e al terzo slot. Padelli ha detto addio ed è tornato all’Udinese.

Stando a quanto riferisce ‘Interlive.it’, ecco che la Beneamata starebbe puntando con decisione il profilo di Alex Cordaz del Crotone. L’estremo difensore italiano è un ex e potrebbe tornare all’Inter dopo ben sedici anni dall’ultima volta. Il classe ’83 sarebbe stato proposto ai nerazzurri, che hanno colto la palla al balzo iniziando una vera e propria trattativa. Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2022 – con l’opzione per un anno – ma la società della famiglia Vrenna, in eccellenti rapporti con Marotta e i suoi collaboratori, potrebbe liberarlo a fronte di un piccolo indennizzo se non addirittura a zero. Se Radu abbandonasse la nave, potrebbe addirittura fare il secondo con magari il baby Stankovic come terzo. L’Inter fa sul serio per Cordaz e proseguono i contatti con il Crotone. Vi terremo aggiornati.

Emanuele Tavano