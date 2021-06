L’Inter è alle prese con il mercato delle corsie esterne. Da Hakimi potrebbe dipendere anche l’affondo per Emerson Palmieri sulla fascia opposta

L’Inter lavora per il dopo Conte provando a mettere tra le mani di Simone Inzaghi una squadra attrezzata e competitiva. In particolare andrà rinnovata la corsia di sinistra, dove come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è Emerson Palmieri il primo obiettivo, con il rivale principale nella corsa all’azzurro che è l’ex Spalletti al Napoli. La scadenza del contratto al 2022 è il fulcro intorno al quale girano le strategie nerazzurre. Trattare con i Blues non è semplice e servirà una dose di pazienza. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Inter e Cagliari al lavoro per Nandez: la formula

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, primo rinforzo per Inzaghi | Annuncio del procuratore

La rosea evidenzia come 20 milioni per Palmieri siano troppi per una Inter che non vuole spendere più di 10 milioni, almeno sulla parte fissa. Le condizioni attuali vedono infatti i nerazzurri impelagati nel tentativo di monetizzare entro il 30 giugno ecco perchè l’affondo per Emerson potrebbe arrivare dopo l’Europeo, data per la quale nel frattempo dovrebbe essere ceduto Hakimi sulla fascia opposta con relative garanzie alla società meneghina dal punto di vista economico. Altri 8 milioni sono in arrivo da Joao Mario mentre Lautaro resterà a Milano con buona pace dell’Atletico.